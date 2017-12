Gewürzsirup für Glühwein

Zutaten

3 Esslöffel schwarzer Tee (Assam, Ceylon)

500ml Wasser

300ml Orangensaft

250ml Wasser

350g Zucker

1 Esslöffel Orangeat

3 Stangen Zimt

8 Kardamomschoten

8 Gewürznelken

6 Sternanis

Kräftiger, trockener Rotwein

Zubereitung

Für den Gewürzsirup kochen Sie zuerst einen sehr kräftigen Tee: Gießen Sie die Teeblätter mit einem halben Liter kochendem Wasser auf, und lassen sie 5 Minuten ziehen. Gießen Sie den Tee durch ein Sieb in einen Topf ab, dann den Orangensaft und noch einen viertel Liter kaltes Wasser dazu. In diesen Sud geben sie die zerbrochenen Zimtstangen, den grob gehackten Sternanis, die aufgeschnittenen Kardamomschoten (mit den schwarzen Samen), die Gewürznelken und das Orangeat. Schütten Sie den Zucker ebenfalls hinein, und lassen Sie alles aufkochen. Dabei müssen Sie rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat, sonst klebt er am Boden fest. Lassen Sie den Sud offen 5 Minuten lang kochen, schalten Sie die Hitze ab, Deckel drauf, und nun sollte das Ganze noch 30 Minuten ziehen.

Gießen Sie den Sud durch ein Sieb ab, und durch einen Trichter in Flaschen, die Sie fest verschließen können.

Für den fertigen Glühwein nehmen Sie am besten kräftigen, trockenen Rotwein. Den erhitzen Sie in einem Topf mit Deckel und lassen ihn aber nicht kochen, sonst geht der Alkohol flöten. Nun können Sie sich Ihren Glühwein selbst zusammenstellen: Meine Lieblingsmischung ist irgendwo zwischen 0,15 und 0,2 Liter Sirup auf einen Liter Wein – das kommt auf den Wochentag und die Tageszeit an.