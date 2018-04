Zubereitung

Die Zwiebeln schälen und von oben nach unten einmal seitlich einschneiden. In einem passenden Topf Wasser zum Kochen bringen und mit Lorbeerblatt und Salz würzen. Die Zwiebeln hineingeben und einige Minuten köcheln lassen. Das Gemüse herausnehmen, mit kaltem Wasser abschrecken und abtropfen lassen.

Das Hackfleisch in eine Schüssel füllen und den Schafskäse hineinbröseln. Dann das Ei und die Gewürze unter die Hackmasse rühren.

Bärlauch immer nur kurz erhitzen

Die einzelnen Zwiebelschichten vorsichtig auseinanderziehen. Reste, die sich nicht mehr füllen lassen, fein Würfeln und unter die Masse rühren. Die einzelnen Zwiebelschalen mit Hackfleisch füllen und dann so zudrücken, dass alles von der Zwiebelschale bedeckt ist.

In eine feuerfeste flache Form die Tomatenstücke füllen und mit Salz Pfeffer und Olivenöl verrühren. Die Zwiebeln hineinsetzen und etwas einölen. Mit Deckel verschließen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad circa 35 Minuten garen. Den Bärlauch in feine Streifen teilen und kurz vor dem Anrichten in die Sauce geben und umrühren. Die Kirschtomaten oben kreuzweise einritzen und die Seiten auseinanderziehen. So entsteht eine Tomatenblume.

Anrichten

Auf jeden Portionsteller etwas Sauce füllen und zwei oder drei Zwiebeln aufsetzen. Mit Bärlauchblättern und Tomatenblumen dekorieren. Als Beilage kann man Baguette, Fladenbrot oder Reis reichen.