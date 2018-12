Gebratene Entenleber mit Birne, Feldsalat und Linsen

Zutaten für 4 Personen

250g frische Entenleber

100g Feldsalat

1 kleine, reife Birne

100g Belugalinsen

2 EL Quittengelee

4 EL Olivenöl

1 EL Butterschmalz

75ml (alter) Balsamico-Essig

1 TL Senf

Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Salat säubern, waschen und trocknen. Die Linsen rund 20 Minuten in Wasser kochen. Wenn sie gar sind, abgießen. Die Entenleber kalt abspülen und trocken tupfen. Birne waschen und in dünne Spalten schneiden, dann in einer möglichst großen Pfanne im Butterschmalz anbraten - auf jeder Seite für etwa eine Minute.

Stefan Bergschneider vom Restaurant Bobberts in Paderborn

Jetzt die Leber dazugeben und zwei Minuten mitbraten. Leber und Birnen salzen und pfeffern und anschließend aus der Pfanne nehmen.



Den Bratensatz der Pfanne mit dem Balsamico ablöschen, etwas einkochen lassen. Pfanneninhalt in eine Schüssel geben, mit Quittengelee, Senf und Olivenöl verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Die gekochten Linsen in die Vinaigrette geben, vermischen und kurz durchziehen lassen. Die Entenleber in der Mitte durchschneiden.



Salat, Linsen, Entenleber und Birnen auf einem Teller anrichten und mit der übrig gebliebenen Vinaigrette beträufeln.