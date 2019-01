Filetstreifen in Estragon-Soße mit Gnocchi und Blumenkohl

Zutaten für 4 Personen:

800 g Fleisch (Schweinefilet, Rinderfilet - geht auch gemischt - oder Kalbsrücken)

Für die Soße:

150 ml Sahne

150 ml dunkler Kalbsfond oder Bratenfond

1 EL Pommery-Senf

2 weiße Zwiebeln, in Würfel geschnitten (es gehen auch Schalotten)

10 Estragonblätter

1 EL Speisestärke

Salz, Pfeffer

Für die Gnocchi:

350 g Kartoffeln

60 g Mehl

60 g Hartweizengrieß

1 Eigelb

Salz, Muskat

Topf mit kochendem Salzwasser

Für den Blumenkohl:

Blumenkohl (weiß, gelb, orange oder lila)

Ebenfalls kochendes Salzwasser

Danach:

25 g Butter

Salz, Muskat

Zubereitung:

Fleisch:

Fleisch in gleichmäßige Streifen oder Würfel schneiden, damit es gleichmäßig heiß angebraten werden kann. Das Fleisch sollte erst kurz vor Fertigstellung von Soße, Gnocchi und Blumenkohl angebraten und auch ganz am Ende erst mit Salz und Pfeffer gewürzt werden, damit es nicht zu viel Fleischsaft verliert.

Soße:

Die Zwiebelwürfel anschwitzen (karamellfarben), damit die Zuckerstoffe auch gut herauskommen. Mit Kalbsfond oder Bratensaft und Sahne auffüllen, gut durchkochen und ein weinig reduzieren lassen. Dann mit der Speisestärke binden und mit den Gewürzen abschmecken.

Den Estragon und den Senf zum Schluss hinzugeben. Das angebratene und gewürzte Fleisch in die heiße Sauce geben und nicht mehr kochen lassen - dann bleiben die Filetspitzen sehr zart.

Gnocchi:

Geschälte Kartoffeln gar kochen, danach abschütten, ausdämpfen und durch eine Presse geben. Mehl und den Grieß unterziehen, dann das Eigelb dazugeben und alles mit einem Holzlöffel verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Masse zu kleinen Kügelchen abdrehen und mit einer Kuchengabel drüber rollen – so entsteht das typische Gnocchi-Muster. Gnocchi in kochendem Salzwasser blanchieren - wenn sie oben schwimmen, herausnehmen und in kaltem Wasser abschrecken.



Wenn's ans Anrichten geht: Gnocchi in einem Topf mit Butter heiß werden lassen und mit Salz und Muskat abschmecken.

Blumenkohl:

Blumenkohl putzen und dann die Röschen voneinander trennen. In einem Topf mit Salzwasser blanchieren. Wenn er gar ist, herausnehmen (etwas Kochwasser auffangen) und Blumenkohl in Eiswasser abschrecken. Beim Anrichten mit einem Stück Butter und etwas Blumenkohlwasser heiß werden lassen und mit Salz und Muskat nachwürzen.