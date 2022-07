Erfrischende Sommergetränke: Blue-Tea-Sundowner, Pink Drink, Aperol Mule

Zutaten Pink Drink

für ein Glas à ca. 400 ml

200 ml roter Früchtetee

Eiswürfel

8 Himbeeren, tiefgekühlt (alternativ frische Himbeeren)

2-3 EL Ahorn- oder Himbeersirup

150 ml Kokosdrink (oder Kokosmilch)

Zubereitung

Pink Drink

Den Früchtetee aufkochen und gut abkühlen lassen. Die Eiswürfel in das Glas geben. Himbeeren zugeben und das Glas mit Früchtetee aufgießen. Dann den Sirup zugeben und alles mit Kokosdrink auffüllen.

Zutaten Blue Tea Sundowner

für ein Glas à ca. 300 ml

100 ml frischer Orangensaft

2 EL Zuckersirup

ca. 60 ml Hibiskustee

ca. 60 ml Blue Tea

Eiswürfel

Zubereitung

Orangensaft und Zuckersirup in ein Glas geben und verrühren. Mit Eiswürfeln bis zur Hälfte füllen. Dann vorsichtig den Hibiskustee bis zu 2/3 aufgießen, so dass eine zweite Farb-Schicht entsteht. Das Glas bis zum Rand mit Eiswürfeln füllen und den Blue Tea dazugeben. Eventuell noch mit etwas kaltem Wasser aufgießen, so dass das Glas bis zum Rand gefüllt ist.