Zubereitung

Die Erdbeeren waschen und putzen. Das Obst in ein hohes Gefäß geben und fein pürieren. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen und einige Minuten ziehen lassen. Währenddessen die Sahne schlagen.

Mit Gelatine oder Agar-Agar wird die Mousse fest

Etwas Erdbeermasse in einen Topf geben und erwärmen. Die Gelatine gut ausdrücken und einrühren. Dann alles in eine Schüssel umfüllen und mit den restlichen pürierten Erdbeeren vermischen.

Zucker, Joghurt, Zitronenschale, Zitronensaft und Vanillezucker zugeben und umrühren.



Zum Schluss die geschlagene Sahne unterheben und die Creme für – circa 4 Stunden – in den Kühlschrank stellen.

Für die Sauce etwa 150 g Erdbeeren zum Garnieren zur Seite legen. Restliche Früchte pürieren und mit Zitronensaft, Zitronenschale und Vanillezucker würzen.

Anrichten

Erdbeersorten aus der Region schmecken am besten

Auf jeden Portionsteller einen Saucenspiegel gießen und mit einem Esslöffel schöne Nocken abdrehen. Mit Minze und Erdbeeren verzieren.