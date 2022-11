Zubereitung

Die Entenbrust knusprig braungolden anbraten.

Den Backofen auf 80 Grad vorheizen. Die Haut der Entenbrüste mit einem scharfen Messer einritzen. Mit Salz, Pfeffer und etwas "Ras el Hanut" (nordafrikan. Gewürzmischung) würzen. Das Fleisch in eine kalte beschichtete Pfanne geben und dann langsam darin anbraten.

Sobald sich die Entenbrust etwas wölbt, das Fleisch z.B. mit einem Topf beschweren. So brät das Fleisch gleichmäßig an. Sobald die Hautseite goldknusprig ist, das Fleisch umdrehen und kurz anbraten. Nun das Fleisch mit einem Fleischthermometer versehen und ca. fünf Minuten bei 80 Grad in den Backofen geben.

Das Fleisch sollte eine Kerntemperatur von 52 bis 55 Grad besitzen. Sobald die Kerntemperatur erreicht ist, Entenbrust aus dem Backofen nehmen und etwa fünf Minuten ruhen lassen. Erst dann aufschneiden und hübsch auf dem Teller anrichten.

Video starten, abbrechen mit Escape Entenbrust mit gebackener Süßkartoffel und Rotkohlsalat Hier und heute. . 17:22 Min. . Verfügbar bis 08.02.2023. WDR.

Zutaten für die Rotkohlreduktion

500 ml Rotkohlsaft (frisch entsaftet), alternativ Rote Beete Saft

2 Schalotten

80 g Butter

2 EL brauner Zucker

1 l Marmelade (z.B. Pflaume, Cranberry, Kirsche, Johannisbeeren-Gelee, Preiselbeere)

Ein Schuss Rotwein

Ein Schuss dunkler Balsamicoessig

1 Zweig Thymian, Rosmarin

Saft und Abrieb von einer Orange

Weihnachtsgewürze nach Geschmack ( z.B. 2-3 Nelken, 1-2 Sternanis, 1-2 Lorbeerblätter, eine Prise Anis, eine Prise gemahlenen Koriander etwas Zimt, etwas Fenchelsamen

Salz

Zubereitung

Die Butter zerlassen, bis sie goldbraun ist. Die Schalotte darin anschwitzen, mit Zucker karamellisieren und mit Rotwein und Balsamico ablöschen. Rotkohlsaft, Orangensaft und Weihnachtsgewürze dazugeben und alles etwa um die Hälfte reduzieren. Danach absieben und die Sauce auffangen. Eventuell die Sauce noch pürieren. Mit Salz und Orangenabrieb abschmecken und je nach Intensität stärker reduzieren oder mit etwas Stärke abbinden.

Zutaten für den Rotkohlsalat

¼ Rotkohl

3 EL Traubenkernöl, alternativ Nussöl

2 EL heller Balsamicoessig

2 EL Orangensaft, alternativ Apfelsaft

Filets einer Orange

optional 1 EL Orangenblütenwasser

Salz und Pfeffer

Granatapfelkerne als Dekoration

geröstete und gesalzene Mandeln als Topping

Zubereitung

Den Rotkohl für den Salat fein hobeln.

Alle flüssigen Zutaten zu einem Dressing mischen. Salz darin auflösen und sehr kräftig abschmecken. Den Rotkohl so fein wie möglich auf einem Gemüsehobel reiben und mit Hilfe der Hände ordentlich mit dem Dressing verkneten. Am besten über Nacht durchziehen lassen. Kurz vor dem Servieren die Orangenfilets unterheben und den Salat mit Granatapfelkernen und Mandeln dekorieren.

Zutaten für die gebackene Süßkartoffel

3 große Süßkartoffeln

200 g Salz

100 g Butter

1 EL brauner Zucker

Prise Ras el Hanout oder Garam Masala oder Weihnachtsgewürze wie Kardamom, Sternanis, Nelke, Zimt

Zubereitung

Die Süßkartoffeln im Ofen backen.

Das Salz gleichmäßig auf einem Backblech verteilen und die gewaschenen Süßkartoffeln darauf legen. Im Backofen bei 170 Grad solange backen, bis kleine Zucker-Tröpfchen über die Haut austreten. Je nach Größe dauert das Backen 60 bis 90 Minuten.

Süßkartoffeln aus dem Backofen nehmen, schälen und vierteln. Die Butter in einem kleinen Topf ganz leicht bräunen, die Gewürze darin erwärmen und Zucker dazugeben. Die Kartoffel damit bepinseln und noch einmal zehn Minuten im Backofen knuspern lassen.