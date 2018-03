Ullas Küchentipps

Eierlikör-Muffins bleiben sehr lange saftig. Deshalb am besten in einer geschlossenen Dose aufbewahren oder mit Klarsichtfolie abdecken. So kann man sie schon am Vortag backen und hat die ganzen Ostertage ein leckeres Gebäck auf Vorrat. Sie eigenen sich als Dekoration für das Osterfrühstück oder sind eine Bereicherung auf der Kaffeetafel.

Für Kinder kann man Likör durch Pfirsiche ersetzen

Auch, wenn viele Menschen mit Eierlikör ihre ersten alkoholischen Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben, der Nachwuchs sollte besser darauf verzichten. Zum einen kommt schon reichlich Likör ans Gebäck- zum anderen baut sich der Alkohol auch durch Erhitzen nur langsam ab.

Man kann ein zweites Blech Muffins backen und hier den Eierlikör einfach weglassen. Der Likör wird durch 250 g fein pürierte Dosenpfirsiche ausgetauscht. Dann noch zusätzlich zwei Eigelbe zu der Eimenge geben. Alle anderen Zutaten und die Zubereitung bleiben gleich. Nur beim Dekorieren so verfahren, dass man die ohne Alkohol anders verziert oder den Guss rosa färbt. So gibt es keine Verwechslungen.

Selbst gemachter Eierlikör

Zutaten

2 ganze Eier (mittlere Größe)

4 Eigelb

200 g Puderzucker

1 Päckchen echter Vanillezucker

1 große Dose Büchsenmilch 7,5 %

50 g abgekochtes, kaltes Wasser

150 g (= 200 ml) reiner Trinkalkohol (90%) aus der Apotheke

Zubereitung

Eier, Eigelb und Zucker mit dem Küchenmixer lange aufschlagen, bis eine schaumig-cremige Masse entsteht. Vanillezucker und Büchsenmilch dazugeben, noch einmal lange mixen. Dann das Wasser und den Alkohol einrühren.

Den Eierlikör in saubere, fest verschließbare Glasflaschen füllen und ein bis zwei Tage im Kühlschrank ziehen lassen.

Tipp

Die Mischung ist hochprozentiger als handelsüblicher Eierlikör. Er ist wegen des hohen Frisch-Ei-Anteils nicht so lange haltbar.

Selbst gemachter Eierlikör schmeckt am besten

Der reine Alkohol hat konservierende Wirkung und der Likör sollte im Kühlschrank aufbewahrt werden. Innerhalb von zwei Wochen verbrauchen. Wer den Eierlikör weniger alkoholisch möchte, der ersetzt den 90-prozentigen Alkohol durch 200 ml Doppelkorn.

Frisch in die Flasche gefüllt, ist selbst gemachter Eierlikör relativ flüssig. Nach ein paar Tagen dickt er nach. Die Flasche vorher schütteln oder einige Zeit vor dem Servieren aus dem Kühlschrank nehmen.