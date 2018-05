Doradenfilet mit Chorta und Athener Kartoffeln

Zutaten für 4 Personen:

4 Doradenfilets (von Doraden a 300 g – am besten beim Fischhändler filetieren lassen)

1 kg Chorta (griechisches Wildgemüse – Alternativ: frischer Löwenzahn oder Endiviensalat)

6 große Kartoffeln

3 Zitronen

griechisches Olivenöl nativ extra

etwas Weißweinessig

etwas frischer Rosmarin

etwas frischer Thymian

1-2 Knoblauchzehen

1 Ei

1 Kaffeelöffel Zucker

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Kartoffeln schälen und in große Würfel schneiden. Auf ein Backblech mit Backpapier stellen, mit Olivenöl beträufeln und mit Salz, Pfeffer, klein gehacktem Rosmarin, Thymian und Knoblauch bestreuen. Dann im Ofen bei 200 Grad ca. 90 Minuten backen.

Stavros Liakeas

Wenige Minuten bevor die Kartoffeln fertig sind, Wasser in einem Topf zum Kochen bringen und etwas Salz und ganz wenig Weißweinessig dazugeben. Jetzt die Chorta (Wildgemüse – oder Alternative) dazugeben und für rund vier Minuten blanchieren. Danach das Gemüse in einem Sieb abtropfen lassen und beim Servieren mit Olivenöl und etwas Zitronensaft vermischen.



Die Doradenfilets in einer Pfanne mit ganz wenig Olivenöl leicht anbraten. Auf der Hautseite beginnen - salzen und pfeffern – und wenden. Länger als zweieinhalb Minuten sollte das Anbraten nicht dauern.

Den Saft aus zwei Zitronen in einer kleinen Pfanne erwärmen und den Zucker hinzugeben. Sobald sich der Zucker aufgelöst hat den Zitronensaft abkühlen lassen, das Ei dazugeben und in einem Standmixer schaumig schlagen. Beim Anrichten den Schaum auf den Kartoffeln und dem Fisch vorsichtig verteilen.