Ullas Küchentipp

Auf Vorrat kochen und einfrieren

Lässt man Curry und Ingwer aus dem Knochenansatz weg, entsteht eine neutrale Fleischsauce. Diesen Allrounder am besten in passende Portionsdosen abfüllen und anschließend einfrieren. So ist man für die nächste Grillparty bestens gerüstet. Eine Grundsauce kann von rustikal bis fein fast alles. Je nach Zubereitungsart gibt man dann passende Gewürze, Portwein, Madeira oder frische Kräuter dazu.