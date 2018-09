Zubereitung

Die Schokolade in Stückchen brechen oder mit einem großen Messer zerkleinern. Alles in eine Metallschüssel füllen und in ein warmes Wasserbad stellen. Das Wasser sollte nicht zu heiß sein, da sonst die Schokolade ihren Glanz verliert. Gut umrühren, bis eine glatte Masse entstanden ist. Nun den Zucker und das Kaffeepulver zugeben. Am besten vermischt man beide Zutaten vorher, dann verteilt sich alles gleichmäßig.

Zitronenschale oder Ingwer verleihen Fruchtaroma

Die Cornflakes mit zwei Löffeln – wie einen Blattsalat – unter die Schokolade heben. Nach Gusto mit etwas abgeriebener Zitronenschale verfeinern. Wenn alle Flocken mit Glasur benetzt sind, formt man mit zwei Esslöffeln Türmchen und setzt sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech.

Die Cornflakes-Kekse in einem kühlen Raum – ca. 3 Stunden – fest werden lassen. Dann mit Kakao bestreuen und in einer geschlossenen Dose aufbewahren.