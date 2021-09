Bunte Bruchschokolade selbstgemacht

Tipp:

Nie über 50°C heizen, die Schokolade würde sonst später weiß anlaufen. Zum Testen einfach mit einer Gabel hineinstechen. Ist sie flüssig, kann sie raus. Ansonsten einfach ein paar Minuten länger im Backofen lassen.

Vollmilchschokolade und auch weiße Schokolade wird schneller weich als dunklere Zartbitterschokolade.

Das Blech mit der geschmolzenen Schokolade jetzt aus dem Ofen nehmen und loslegen mit der Verzierung. Hat man verschiedene Sorten Schokolade verwendet, zunächst Muster hineinziehen. Dafür am besten mit einem Holzstäbchen oder einer kleinen Gabel vorsichtig die verschiedenen Farben vermischen und so beispielsweise Wirbel von dunkler Schokolade in die weiße Schokolade ziehen.

Zum Schluss die Toppings der Wahl auf die Schokolade streuen.