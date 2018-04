Zubereitung

Die Hefe in die handwarme Milch bröseln. Dann etwas Rübenkraut zugeben, damit der Hefeansatz gut aufgeht. Die beiden Mehlsorten in eine Schüssel füllen und in die Mitte eine Kuhle drücken. Hefemilch einfüllen und mit etwas Mehl bestäuben. Etwa 15 Minuten gehen lassen bis der Vorteig schön brodelt.

Sauerrahm und Bärlauch passen zu Buchweizenpfannkuchen

Die beiden Eier trennen und das Eigelb mit etwas Salz in den Teig geben. Mit dem Handmixer den Teig einige Minuten gut verkneten und mit einem Tuch bedecken. Für circa 60 Minuten an einem warmen Ort stellen.

Währenddessen die Rosinen in Malzkaffee oder Wasser einweichen. Den Speck in Würfel teilen. Die Zwiebeln schälen und fein würfeln. Das Eiweiß zu festem Eischnee schlagen. Wenn der Teig schön aufgegangen ist, werden Speck- und Zwiebelwürfel sowie die Rosinen eingerührt. Zum Schluss den Eischnee unterheben. In einer passenden Pfanne Fett nach Wahl erhitzen und kleine Pfannkuchen von beiden Seiten ausbacken.

Anrichten

Die Buchweizenpfannkuchen mit einem Klecks Sauerrahm servieren und mit Bärlauch, Schnittlauch oder Rübstielstreifen servieren.