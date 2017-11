Küchentipp:

Backpapier vorher festkleben

Backpapier verschiebt sich nicht oder rollt an den Enden wieder ein, wenn man es vorher fixiert. Dafür in jeder Ecke zuerst einen Tupfer Mandel-Eiweiß-Masse aufs Backblech auftragen und dann das Backpapier auflegen.

Nuss-Baiser-Masse vorher kurz köcheln

In Italien werden Brutti ma buoni mit Haselnüssen und mit Mandelmehl gebacken. Wie bei allen Klassikern hat jeder sein eigenes Familienrezept, das immer am allerbesten schmeckt. In vielen Rezepten muss man zunächst die ganzen Haselnüsse rösten und dann die Schale abreiben. Haselnüsse und Mandeln werden gemahlen, unter das aufgeschlagene Eiweiß gehoben und in einen Kochtopf umgefüllt. Nun die Masse bei moderater Herdtemperatur einige Minuten erwärmen und etwas bräunen. Dabei ständig rühren, damit Eiweiß und Nüsse nicht anbrennen. Kurz abkühlen lassen und mit zwei Esslöffeln Nocken formen und bei 130 Grad etwa 60 Minuten backen.