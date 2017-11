Beef Tatar und Salat mit Balsamico-Dressing

Zutaten für 4 Personen:

Tatar:

450 g ganz frisches Rindfleisch (mager, am besten vom Filet)

1 TL gehackte Kapern

1 TL gehackte Sardellen

1 TL Schalotten (in feine Würfel geschnitten)

¼ rote Mini-Chili (erhältlich im Asia-Shop)

1 TL Gewürzgurken (in feine Würfel geschnitten)

1 TL fein geschnittener Schnittlauch

1 EL Ketchup

1 TL Senf (mittelscharf)

10 ml Olivenöl

Salz, Pfeffer (aus der Mühle)

etwas Worcestersauce

Bei Bedarf: 4 Eier

Bei Bedarf: Weißbrot

Sour Cream:

8 EL Schmand

Saft von ½ Zitrone

Salz, Pfeffer

Etwas Sojasauce

Salat mit Balsamico-Dressing:

1 Kopf Lollo Rosso

1 Kopf Lollo Bionda

1 Kopf Frisee-Salat

1 Kopf Eichblatt-Salat

8 Cherry-Tomaten

1 Gurke

1 Karotte

50 ml dunkler Balsamico-Essig

38 ml Himbeer-Essig

50 ml reduzierter Noilly Prat

50 ml Rotweinessig

450 ml Traubenkernöl

63 ml Haselnussöl

63 ml Olivenöl

125 ml Gemüsebrühe

38 ml Tomatensaft

25 ml Ahornsirup

33 ml Läuterzucker (Alternativ: eine Prise Zucker)

23 g Dijon-Senf (nicht körnig)

Salz, Pfeffer

1 Prise Muskat

1 Zweig Rosmarin

Zubereitung:

Das Rindfleisch mit einem scharfen Messer vorsichtig in kleine Würfel schneiden. Das Ganze nicht zu sehr hacken, damit eine Fleisch-Struktur vorhanden ist. Ursprünglich wurde das Fleisch geschabt, heute benutzt man eine leichte Schneidebewegung.

Udo Grigas, Kaiserbahnhof, Brühl

Anschließend vermischt man alle Zutaten zu einer etwas schlotzigen Masse. Je nach Bedarf kann man hier auch noch mehr Chili und Pfeffer dazugeben. Tatar dekorativ auf einem Teller anrichten. Wer mag, serviert ein weiches Spiegelei und Brot dazu.



Für die Sour Cream die Zutaten mit dem Schneebesen zu einer homogenen Masse verrühren, in einen Spritzbeutel füllen und neben dem Fleisch einen Klecks auf den Teller geben.



Den Salat in kaltem Wasser waschen, anschließend trocknen und dann zupfen. Die Tomaten, Gurke und Karotte waschen, putzen und in die gewünschte Größe schneiden. Den Salat mit dem Gemüse mischen.

Restliche Zutaten in einer Schüssel zu einem Dressing mixen, den Rosmarinzweig dazugeben und ziehen lassen. Vor dem Servieren Zweig herausnehmen und Salat mit Dressing mischen.