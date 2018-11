Ullas Küchentipps

Zitrone bringt Frische und Säure an den Salat. Das Vitamin C in der Zitrone verhindert auch, dass sich Apfel, Birne und Sellerie dunkel verfärben. Auf den Geschmack hat das zwar keinen Einfluss, aber das Auge isst schließlich auch mit.

Als Topping passen karamellisierte Walnüsse

Statt Sonnenblumenöl, schmecken auch diverse Nussöle, die man im Natur-oder Feinkosthandel erwerben kann. Sie sorgen für ein schönes Aroma. Hier aufpassen, dass man auf gute Qualität achtet und dass das Nussöl zügig verbraucht wird.

Ein knuspriger Gegenspieler im Salat sind geröstete Nüsse. Wer allergisch ist, könnte die Sorte durch Mandeln austauschen. Die werden oft besser vertragen.

Einige Zweige Möhrengrün kann man als Kraut mitnutzen. In den grünen Blattteilen des Gemüses stecken viele Vitamine. Allerdings sollte man hier darauf achten, dass die Möhren aus dem ökologischen Landbau kommen.