Service Essen und Trinken – Tonkabohnen

Nur ein paar Gramm schwer, dunkel, schrumpelig und mandelförmig. Die aromatisch nach Vanille und ein bisschen Heu duftende Tonkabohne stammt ursprünglich aus den nördlichen Feuchtgebieten Südamerikas. Sie ist der Samen des rund dreißig Meter hohen Tonkabaumes (lat. Dipteryx odorata). Seine Blüten leuchten violett, die Früchte erinnern an Mangos. Etwa im Februar fallen sie vollreif vom Baum und beginnen ihren typischen Duft zu verströmen. Verantwortlich dafür ist der sekundäre Pflanzenstoff Cumarin. Im März entfernen die Einheimischen vor der Regenzeit das faserige Fruchtfleisch und öffnen den Kern immer längs, damit der eigentliche Samen, einer pro Frucht, nicht verletzt wird. Die gesammelten Tonkabohnen werden zunächst in die Sonne, danach für 24 Stunden in Rum eingelegt und dann nochmal getrocknet. Dadurch wird der hohe Cumaringehalt der Tonkabohne reduziert.

Cumarin ist ein wasserlöslicher Stoff, der die Blutgerinnung senkt. Er wird in der Medizin nur unter ärztlicher Aufsicht bei Thromboseneigung eingesetzt. Infarktgefährdete Personen sollten ihn dagegen meiden. Zwischen 1981 und 1991war die Tonkabohne nach Tierversuchen mit Cumarin als Nahrungsmittel verboten. Heutzutage hält das Bundesamt für Risikobewertung eine Einnahme von 0,1 Milligramm pro Kilogramm pro Tag für unbedenklich. Bei sechzig Kilo Körpergewicht wären das maximal sechs Gramm pro Tag. Das entspricht etwa dem Gewicht einer Bohne. Ihr Aroma ist allerdings sehr intensiv. Der harte Samen wird entweder mit einer Muskatreibe gerieben oder in Flüssigkeiten mitgekocht. Tonkabohne läßt sich wie Vanille verwenden, hat aber dank des Cumarins auch eine leicht herbe und bittere Note. Damit ist die Bohne auch für salzige Gerichte interessant.

Süße Reisbällchen – Ayurvedische Raffaellos

Zutaten

150 g Milchreis /Kleberreis

3 Karotten

frisch gepresster Mandarinensaft

1 TL Kaffeegewürzmischung (zum Beispiel von Sonnentor)

1 Tonkabohne oder 2 Päckchen Tonkazucker

1 TL echtes Vanillemark

1 EL Rosenwasser

etwas abgeriebene Zitronen- oder Orangenschale

4-5 EL Birkenzucker oder Rohrohrzucker

Kokosflocken zum Ausrollen

Zubereitung

Milchreis/Kleberreis in 300ml Kokosmilch oder Wasser mit etwas Salz ohne Deckel bei kleiner Hitze weich kochen. Karotten raspeln und separat in einer Pfanne in frisch gepresstem Mandarinensaft dünsten. Die Tonkabohne reiben, am besten mit einer Muskatreibe. Vanillemark aus der Schote lösen.

Den weich gekochten Reis und die gedünsteten Karotten zusammen mit den Kaffeegewürzen, dem Rosenwasser, abgeriebener Zitronen- oder Orangenschale und Zucker vermengen. Mit zwei Teelöffeln kleine Bällchen ausstechen und in Kokosflocken wenden.

Auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech bei 150 Grad 30 Minuten bei Heißluft backen. Dieser "gesunde" Vor- oder Nachtisch ist für jedes Dosha geeignet und auch als süße Zwischenmahlzeit erlaubt.

Rezept: Karin Schuller

Autorin: Franziska Glatt

Redaktion: Valentina Dobrosavljević