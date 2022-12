Service Essen und Trinken – Kumquats

Kumquats sind etwa so groß wie Oliven und sehen aus wie Miniorangen. Sie werden ganz gegessen, mit Schale, den weißen Häutchen und Kernen. Das Fruchtfleisch schmeckt eher säuerlich, die Schale bittersüß.

Die Frucht besitzt etwa so viel Vitamin C wie eine Orange, außerdem B- Vitamine, Mineralien wie Kalium, Kalzium, etwas Eisen, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe wie Karotinoide, die Vorstufe von Vitamin A oder Limonene. Die ätherischen Öle sitzen in den kleinen Poren der Schale.

Kumquats wachsen an rund zwei Meter hohen Bäumen

Wie seine großen Citrus-Verwandten gehört der rund zwei Meter hohe Baum zu der Familie der Rautengewächse. Er hat dunkle glatte Blätter, die er nicht verliert, spitze Dornen und im Mai kleine weiße Blüten. Aus ihnen entwickeln sich ab November die ovalen, je nach Sorte auch runden, leuchtend orangefarbenen Früchte. Darum wird die Pflanze in ihrem Ursprungsort auch ‚Goldene Orange‘ genannt. Sie kommt ursprünglich aus Süd- und Indochina, ist seit Jahrtausenden dort bekannt und wurde Anfang des 12. Jahrhunderts erstmals in alten chinesischen Schriftrollen erwähnt. 1846 bringt der schottische Botaniker Robert Fortune die Pflanze nach England und wird ein halbes Jahrhundert später zum offiziellen Namenspaten: Fortunella lautet ihr wissenschaftlicher Name.

Kumquats sollen Heißhunger auf Süßes stillen

Da die Früchte zum Direktverzehr angebaut werden, sind ihre Schalen nicht gewachst nach der Ernte. Um auch Pestizide möglichst auszuschließen, ist es besser beim Kauf auf Bioqualität zu achten und gut zu waschen.

Kumquats gelten unter anderem als verdauungsregulierend, immunsystemstärkend, stoffwechselfördernd und sollen den Heißhunger auf Süßes mindern. In der traditionellen chinesischen Medizin werden in Salz eingelegte Kumquats bei Atemwegserkrankungen angewandt. Bei Zitrusfrüchteallergie sollte auf Kumquats verzichtet werden.

Gesund und exotisch: Kumquats

Kulinarisch sind sie so vielseitig einsetzbar wie ihre großen Verwandten. Sie passen beispielsweise zu Salat, Fisch, Fleisch, Chutneys oder in Gemüsepfannen, Saucen und als süße Variante in Desserts oder Kuchen und mit ihrem Aroma in kalte und warme Getränke jeglicher Art.



Am besten halten Kumquats im Kühlschrank oder können ganz eingefroren werden.

Rezepte mit Kumquats: Marzipankugeln und Muffins

Marzipankugeln mit Kumquatgarnitur

Zutaten:

150 g Mandeln gemahlen

75 g Kokosblütenzucker oder Rohrohrzucker

2 EL Rosenwasser oder Orangenwasser

100 g Zartbitter-Kuvertüre

Getrocknete Kumquatscheiben, Walnussstücken, Kürbis- oder Sonnenblumenkerne

Zubereitung:

Mandeln, Zucker und Rosenwasser mit einer Gabel verkneten. Zu Kugeln formen. Kuvertüre im Wasserbad oder in einer Schüssel über Wasserdampf schmelzen. Die Kugeln auf einer Gabel eintauchen und auf Backpapier erkalten lassen und mit getrockneten Kumquatscheiben, Walnussstücken, Kürbis- oder Sonnenblumenkerne verzieren.

Variation:

4 EL im Blitzmix gehackte Kumquat in Rum einige Stunden ziehen lassen. Unter die Masse kneten. Mit einer Scheibe getrocknete Kumquat garnieren oder ein Kürbiskern oder eine Walnusshälfte aufstecken.