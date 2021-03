Service Essen und Trinken – Gote schmort Salsiccia im Ofen

Salsiccia und Kartoffeln aus dem Backofen

Weil außer Kohl noch wenig frisches Gemüse auf dem Markt ist, sagt Helmut Gote, sollte man sich etwas einfallen lassen. Zum Beispiel einen kleinen, mentalen Ausflug nach Italien einplanen. Mithilfe von Fenchelsaat, Oregano und guten Tomaten funktioniert das und letztere dürfen und sollten sogar um diese Jahreszeit aus der Dose kommen.

Zutaten für 4 Personen

800g italienische Salsiccia

3 Knoblauchzehen

2 Zwiebeln

1Teelöffel Fenchelsaat

600g Kartoffeln (vorwiegend festkochend)

350g Tomatenstücke aus der Dose

50g geriebener Peccorino

Salz, schwarzer Pfeffer, gerebelter Oregano, Olivenöl

Zubereitung

Die Salsiccia in etwa 5 cm lange Stücke schneiden, die Zwiebeln in feine Streifen, den Knoblauch in dünne Scheibchen. Fenchelsaat grob mörsern. Kartoffeln schälen, längs halbieren und quer in etwa einen Zentimeter dicke Scheiben schneiden.

Den Backofen auf 200 Grad vorheizen.

Die Salsiccia in Olivenöl rundum braun anbraten, aber nur kurz. Aus der Pfanne nehmen und im selben Fett die Zwiebeln, den Knoblauch und den Fenchel dünsten, dabei salzen und pfeffern. Jetzt die Kartoffelscheiben kurz mitdünsten, dann alles mit den Tomaten ablöschen und noch einmal richtig heiß werden lassen.

Ohne die Salsiccia in eine flache Auflaufform umfüllen, mit Alufolie verschließen und 30 Minuten im Backofen garen. Alufolie abnehmen, die Salsiccia einlegen. Mit dem Peccorino und Oregano bestreuen, etwas Olivenöl darüber träufeln und das Ganze noch einmal für 20 Minuten in den Backofen schieben. Heiß servieren.

Rezept und Autor: Helmut Gote

Redaktion: Regina Tanne

