Service Essen und Trinken – Gote macht Süßkartoffelauflauf

Reizvoll, aber mit "geschmacklichen" Tücken, so charakterisiert unser Mann für leckeres Essen die Süßkartoffel. Er nähert sich der sehr entfernten Verwandten "unserer" Kartoffel eher rustikal. Mit Hackfleisch und Käse und Sahne kommt sie als Auflauf aus dem Backofen.

Süßkartoffelauflauf

Zutaten für 4 – 6 Personen

1 kg Süßkartoffeln

500 g Hackfleisch vom Schwein

1 Zwiebel

2 EL Tomatenmark

1 EL Oregano

½ Tl Kreuzkümmelpulver

250 ml Sahne

200 g Feta

200 g Mozzarella, geraspelt

Salz, Pfeffer, Rapsöl

Zubereitung

Die Zwiebel klein würfeln und im Rapsöl glasig dünsten. Hackfleisch einrühren und solange braten bis es leicht bräunt, dabei Kreuzkümmel und Oregano einrühren, salzen und pfeffern. Tomatenmark und 200 ml Sahne zufügen, fünf Minuten offen leicht köcheln. Anschließend weitere 5 Minuten ohne Hitzezufuhr ziehen lassen. Backofen auf 200 Grad vorheizen.

Süßkartoffeln schälen und waschen, in etwa 2 mm dicke Scheiben hobeln. Feta zerbröseln. Eine Auflaufform mit etwas Rapsöl einpinseln, mit einer Schicht Süßkartoffelscheiben auslegen. Hackfleisch darüber verteilen, dann noch eine Schicht Süßkartoffel und Hackfleisch. Schafskäse über diese Schicht streuen und mit einer Lage Süßkartoffel oben abdecken. Restliche Sahne darauf verteilen und Mozzarella gleichmäßig darüberstreuen. Die Auflaufform mit Alufolie abdecken und eine halbe Stunde in den Backofen stellen. Dann die Alufolie abnehmen und in weiteren 30 Minuten fertig garen.

Rezept und Autor: Helmut Gote

Redaktion: Regina Tanne

Service Essen und Trinken ist eine Rubrik der WDR 5 Sendung Neugier genügt und ist dort mittwochs zwischen 10.05 Uhr und 12.00 Uhr zu hören.