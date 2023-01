Service Essen und Trinken – Gote macht Spinatpfannkuchen

Zubereitung

Für den Teig Milch, Eier, Salz und Mehl mit einem Schneebesen sehr gründlich verrühren, bis eine glatte, mittelflüssig-cremige Masse entstanden ist. Die Butter mit dem Teig gründlich verrühren. Den Teig etwa 30 Minuten ausquellen lassen.

Etwas Butter in der Pfanne erhitzen und jeweils ein Viertel des Teigs in der Pfanne schwenken, damit der Teig gleichmäßig verläuft. 2 Minuten lang stocken lassen. Wenn der Teig auch in der Mitte fest zu werden beginnt, am besten auf einen Topfdeckel gleiten lassen und in die Pfanne zurück wenden. In weiteren 2 Minuten fertig braten. Die fertigen Pfannkuchen beiseite stellen.

Vom Spinat die dicken Stängel entfernen und die Blätter gründlich waschen, abtropfen lassen, größere Blätter grob zerschneiden. Für die Füllung die Zwiebel fein würfeln, Knoblauch fein hacken und beides in etwas Olivenöl kurz glasig andünsten. Dann den Spinat in den Topf geben und solange rührend weiter dünsten, bis er zusammengefallen ist. Mit etwas Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Abkühlen lassen.

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Für die Sauce zum Überbacken die Sahne aufkochen, den Parmesan einstreuen, verrühren und solange köcheln lassen, bis die Sahne leicht cremig eingedickt ist.

Jeweils ein Viertel des Spinats in einen Pfannkuchen einrollen (wenn zu nass, vorher mit den Händen ausdrücken), die Rollen in eine Auflaufform legen und gleichmäßig mit der Sauce übergießen. Im Backofen 20 Minuten backen und sofort servieren.

Rezept und Autor: Helmut Gote

Redaktion: Valentina Dobrosavljević