Service Essen und Trinken – Gote macht Salatvariationen

Salat von Gurke und Endivie

Zutaten für 4 Personen

1 Endiviensalat

1 große Salatgurke

1 Bund Schnittlauch

Für die Vinaigrette

20 cl Sushi-Essig

10 cl Apfel-Balsamico-Essig

1 Teelöffel Sojasauce

1 Teelöffel scharfer Dijon-Senf

30 cl neutrales Öl

Salz, Pfeffer

Zubereitung

Die Endiviensalat-Blätter quer in etwa 1 cm breite Streifen schneiden. Die geschälte Salatgurke längs halbieren, entkernen und auf einem Gemüsehobel sehr dünn in Scheiben hobeln und in einer Schüssel auf den Endiviensalat legen, leicht salzen und 20 Minuten so ziehen lassen. Schnittlauch in Röllchen schneiden.

Die Vinaigrette verquirlen und ebenfalls 20 Minuten stehen lassen, noch einmal verquirlen und unter den Salat heben.

Rezept und Autor: Helmut Gote

Redaktion: Valentina Dobrosavljević und Gundi Große