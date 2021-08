Service Essen und Trinken – Gote macht Kohlrabi-Schnitzel

Kohlrabischnitzel mit Remouladensauce

Zutaten für 4 Personen

4 mittelgroße Kohlrabi

Für die Panade

2 Eier

100 g Semmelbrösel

Chilipulver, Salz

Für die Remouladensoße

100 g Mayonnaise

100 g Schmand (10 Prozent Fett)

1 Frühlingszwiebel

Je ein Esslöffel fein gehackten Kerbel und Schnittlauch

1 Esslöffel Kapern (aus dem Glas)

2 Gewürzgurken

Zucker, Pfeffer, Salz

Zubereitung

Kapern abtropfen lassen und in frischem Wasser 30 Minuten wässern, dann das Wasser abgießen und noch einmal abspülen. Für die Remouladen-Sauce Mayonnaise und Schmand verquirlen. Sehr klein gewürfelte Gewürzgurken, die fein geschnittene Frühlingszwiebel mit ihrem Grün, die Kräuter und die grob gehackten Kapern in der Mayonnaise verrühren. Abschmecken und mindestens 30 Minuten im Kühlschrank durchziehen lassen.

Die Kohlrabis schälen und quer mit einem großen Messer in knapp einen Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben in einem Topf mit viel ordentlich gesalzenem Wasser etwa 5 Minuten lang köcheln – sie sollten sich danach maximal leicht biegen lassen, also noch bissfest sein. Abgießen, mit kaltem Wasser abschrecken und abkühlen lassen.

Für die Pannade die Eier mit etwas Salz, Pfeffer und Chilipulver auf einem flachen Teller verquirlen. Auf einem zweiten flachen Teller die Semmelbrösel verteilen. Jetzt zunächst die trocken getupften Kohlrabischeiben durch die verquirlten Eier ziehen und sie so in den Semmelbröseln wälzen, dass sie gleichmäßig paniert sind. In einer großen Pfanne mit Pflanzenöl auf beiden Seiten so lange braten bis sie rundum goldbraun sind.

Mit der Remouladen-Sauce servieren.

Rezept und Autor: Helmut Gote

Redaktion: Valentina Dobrosavljević