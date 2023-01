Service Essen und Trinken – Gote kocht Artischocken

Artischocken gedünstet

Zutaten für 2 Personen

10 große grüne Artischocken

3 Esslöffel trockener Weißwein

Olivenöl, Salz, Pfeffer, Zitronensaft

Zubereitung

Zuerst in einer Schüssel den Saft von einer Zitrone mit einem Liter Wasser mischen. Dann die Artischocken vorbereiten: zuerst den dicken Stil mit der Hand abbrechen, das geht an einer Tischkante ganz gut. Dann die äußeren dicken Blätter mit der Hand vorsichtig von oben nach unten abbrechen. Wenn nun nur noch die weichen Blätter an der Artischocke sind, die restlichen Blätter am Boden wegschneiden, bis der Rand des Bodens sichtbar ist. Danach die Artischocke der Länge nach halbieren und alles, was nicht fest ist, also vom faserigen Gewebe bis zu den Blätterresten alles wegschneiden, bis nur noch das gelbliche, feste Artischockenherz übrig bleibt. Die sauber geschnittenen Artischockenböden sofort in das Zitronenwasser legen.

Die fertigen, halbierten Artischockenherzen noch einmal in jeweils drei Stücke schneiden und in einem Topf mit etwas Olivenöl andünsten, dabei salzen und pfeffern. Mit dem Weißwein ablöschen, Deckel auflegen und fünf Minuten bei mittlerer Hitze dünsten. Noch einmal durchrühren, abschmecken und mit etwas frischem Olivenöl vermischen, fertig.

So passen die Artischocken zu kurz gebratenem Schweinefleisch oder Kalbfleisch oder auch zu Garnelen und Jakobsmuscheln. Wie jedes mediterrane Gemüse sind sie auch einfach nur mit knusprigem Baguette serviert eine schön puristische Vorspeise.

Rezept und Autor: Helmut Gote

Redaktion: Valentina Dobrosavljević