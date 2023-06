Service Essen und Trinken – Die Erdbeere

Unsere Gartenerdbeere mit dem wissenschafteichen Namen "Fragaria", von Lateinisch "fragare - duften", stammt ursprünglich aus einer Kreuzung zwischen der nordamerikanischen Erdbeere, die Mitte des 17. Jahrhunderts nach Europa gelangte, und einer größeren Sorte aus Chile, die rund 60 Jahre später ihren Weg nach Frankreich fand. Bis heute entstanden über 1.000 Sorten durch Kultivierung, die botanisch gesehen weder als Frucht noch als Beere gelten.

Das essbare rote Fleischige entsteht aus dem gewölbten Boden der weißen Blüten, darum spricht man von Scheinfrucht. Und die eigentlichen Früchte der mehrjährigen Staude aus der Familie der Rosengewächse sind die kleinen Nüsschen auf der Oberfläche, die wie Poren aussehen. Darum bezeichnet man die Pflanze auch als Sammelnussfrucht. Ebenfalls zur Familie gehört die kleinere Walderdbeere. Sie ist aber eine eigene Erdbeer-Art aus Europa und Nordasien.

Erdbeeren haben einen hohen Anteil an Vitamin C, Vitamin K, Folsäure, Mangan, Kalium und etwas Eisen. Ihre Ballaststoffe regulieren den Darm, die sekundären Pflanzenstoffe wie die Ellagsäure sollen unter anderem das Krebswachstum hemmen, zellschützend, entgiftend und blutdruckregulierend wirken. Mit einem Wasseranteil von neunzig Prozent und wenig Zucker sind die Früchte auch für Diabetiker gut geeignet. Sie passen zu Milchprodukten, Nüssen, auf Kuchen, in Mixgetränke oder Smoothies, hamonierien mit Vanille, Zitrone oder Minze. In grüne Salate oder zu Spargel sollten die Früchte am Ende hinzugegeben werden, damit sei nicht matschig werden.

Erdbeeren sind empfindliche Früchte, die leicht Druckstellen bekommen und gekauft werden sollten, wenn sie rot und glänzend sind, da sie nicht nachreifen. Importierte Ware bedeutet lange Wege, die entsprechend behandelt werden müssen, um nicht zu schimmeln. Darum lohnt das Warten auf die jetzt beginnende heimische Saison.

Erdbeeren durcheinander

Zutaten für etwa 4 Portionen

500 g frische Erdbeeren

200 g Schlagsahne

250 g Quark oder Skyr

2 Teelöffel Puderzucker

8 bis 12 Vollkornbutterkekse

Erdbeeren waschen und putzen (vom Grün befreien). Die vier schönsten zur Seite legen. Alle anderen – je nach Größe – halbieren oder vierteln. In eine ausreichend große Schüssel geben. Puderzucker darüber streuen. Die Sahne schlagen und unter den Quark oder Skyr ziehen. Diese Masse zu den Erdbeeren geben. Die Vollkornbutterkekse zerkrümeln (Tipp: in einen Frischhaltebeutel geben und mit dem Nudelholz fein zerbröseln) und ebenfalls zu den Erdbeeren geben. Alles durcheinander rühren, in entsprechenden Serviergefäßen anrichten und mit einer Erdbeere obendrauf garnieren.

Dieses Rezept füllt alle Bereiche des sogenannten kulinarischen Dreiecks: Roh (die Erdbeeren), fermentiert (der Quark bzw. Skyr) und Gebackenes (die Vollkornkekse).