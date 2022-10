Service Essen und Trinken – Afghanischer Reis mit Kofta

Zutaten

Für den Reis

1 kg Basmatireis

700 g Karotten

200 g Rosinen, gewaschen

100 g Mandelstifte

1 EL Zucker

ca. 100 ml Wasser

Öl

Für die Hackfleischbällchen/Kofta

500 g Rinderhackfleisch

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 Ei

je 1 El Korianderpulver und Chaar Masala

1 TL zerriebenen Kreuzkümmel,

1 TL Salz

Für die Soße

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

ca. je ½ EL Korianderpulver und Chaar Masala

½ TL zerriebenen Kreuzkümmel

1 TL Salz

2 große Tomaten, gewürfelt oder 1 Dose Tomaten (400 g)

1 El Tomatenmark

100 ml Wasser

ca. 4 - 5 EL Öl

Aus der Afghanischen Küche: Kabuli Palau

"Chaar Masala" ist eine afghanische Gewürzmischung, sie enthält Kreuzkümmel, Koriander, Zimt, grünen und schwarzen Kardamom, Nelken, Lorbeer. Sie kann durch eine indische oder arabische Würzmischung ersetzt werden, beispielsweise durch "Garam Masala" oder "Baharat".

Zubereitung

Für die Kofta die Zwiebeln und den Knoblauch sehr fein hacken, zusammen mit dem Hackfleisch in eine Schüssel geben, die Gewürze und das Ei zufügen. Sehr gründlich vermischen und durchkneten (ca.1 Minute) bis eine formbare Masse entsteht. Beiseite stellen.

Für die Soße die Zwiebeln sehr fein hacken und in reichlich Öl unter Rühren anbraten. Im geschlossenen Topf weiterbraten lassen, bis sie weich und leicht gebräunt sind. Dann den fein gehackten Knoblauch und die Gewürze zugeben.

Die Tomatenwürfel und Tomatenmark zufügen. 10 Minuten zugedeckt köcheln lassen, bis die Tomaten weich sind. Das Wasser dazu geben und auf dem Herd lassen, während die Hackfleischbällchen entstehen.

Aus der Fleischmasse zunächst eine kleine Kugel formen , diese dann aber flach klopfen und direkt in die Soße legen. Mit der gesamten Fleischmasse so verfahren. Im Topf so viel Flüssigkeit lassen, dass die Kofta gerade bedeckt sind. Bei niedriger Temperatur zugedeckt eine halbe Stunde garen lassen.