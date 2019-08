Was?

Das Problem kennt jeder, der gerne kocht: Für manche Zubereitungen braucht man etwa ein paar Tropfen Zitronensaft, ein bisschen Orangenschale, etwas Ingwer oder vielleicht auch nur ganz wenig Gewürz wie Kreuzkümmel oder Sternanis. Aber was macht man mit dem Rest in der Packung oder der Frucht? Künstliche Aromen kommen für den ambitionierten Hobbykoch ja nicht in Frage, und da kommen Aromenöle ins Spiel, die tropfenweise dosiert werden können.

Die Duft Manufaktur Taoasis in Detmold ist nicht nur ein Pionier in Sachen Aromatherapie, sondern hilft mit ihren naturreinen und bio-zertifizierten Ölen auch in der Küche. Die Öle aus Zitrusfrüchten wie Orange, Limette und sogar Mandarine oder aus Gewürzen von Rosmarin über Minze bis zum Zimt schmecken tatsächlich so wie die Originale, aus denen sie hergestellt sind. Der Lavendel stammt sogar von eigenen Feldern rund um Detmold, deren lila Farbenpracht während der Blüte im Früh-Sommer ein kleines Stück Ost-Westfalen-Lippe in provenzalisches Licht tauchen.

Der hauseigene Duftgarten, in dem man alles über Aromen lernen und riechen kann, ist aber den ganzen Sommer über zu besichtigen, auch Gruppenführungen werden angeboten.

Warum?

Kaum zu glauben, was man mit wenigen Tropfen erstklassiger Aromenöle in der Küche geschmacklich erreichen kann. Egal ob in einer guten Tasse Tee, beim Mixen von Cocktails, beim Backen oder beim abrundenden Abschmecken leckerer Gerichte bringen die Aromenöle den geschmacklichen Kick. Sparsam zu dosieren, lange haltbar und in kleinen Fläschchen immer griffbereit, wenn man sie braucht, sind sie eine echte Bereicherung für den Gewürzschrank.

Wo?

TAOASIS Natur Duft Manufaktur

Dahlbrede 3

32758 Detmold

Telefon: 05231 459890