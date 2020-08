Westfälisch grillen: Spareribs mit BBQ-Soße

Spareribs grillt man in drei Phasen

1. Phase: Grillen auf dem Rost – etwa drei Stunden

So sollten die gewürzten Spareribs aussehen!

Die gewürzten Rippchen auf dem Rost bei etwa 110°C für ca. drei Stunden in der indirekten Grillzone grillen. Bei dünnen Rippchen beträgt die Grillzeit ca. zwei Stunden.

2. Phase: Grillen in hitzebeständiger Form – etwa zwei Stunden

Hier liegen die Spareribs in der Form.

Die gegrillten Spareribs in eine feuerfeste Form legen, mit Apfelsaft aufgießen und anschließend mit einem Deckel verschließen. Anstelle eines Deckels kann man die Form auch mit Alufolie verschließen. Die Form wird für weitere zwei Stunden bei einer beständigen Hitze von etwa 110°C in den indirekten Bereich des Grills gestellt.

In der Zwischenzeit kann die BBQ-Soße vorbereitet werden: Hierfür Ketchup, Apfelessig, Worcestershiresauce, Zucker, Honig, Knoblauchpulver, Paprikapulver sowie den frisch gepressten Zitronensaft nacheinander in einen Küchentopf geben, miteinander vermengen und für ca. 20 Minuten auf dem Herd köcheln lassen. Will man die BBQ-Soße auf dem Rost zubereiten, dann empfiehlt sich ein gusseiserner Topf.

3. Phase: Grillen und bestreichen – etwa eine Stunde

Nach dem Grillen die Spareribs bestreichen.

Die Spareribs aus der hitzebeständigen Form nehmen, auf den Rost legen und für ca. 15 Minuten bei etwa 110°C in der indirekten Grillzone grillen. Danach die Rippchen mit der BBQ-Soße glasieren und für weitere 45 Minuten grillen. In dieser Zeit die Rippchen weitere zwei bis drei Mal mit der BBQ-Soße glasieren und wenden. Danach kann angerichtet werden.