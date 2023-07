Mit einem Zug-Ticket durch Europa: Das ist Interrail!

Infos zu den Pässen

Es gibt zwei unterschiedliche Pässe: den Interrail Ein-Länder Pass und den Interrail Global-Pass. Mit dem Ein-Länder-Pass sucht man sich ein Land heraus, das man intensiv bereisen möchte, und kann bis zu acht Tage innerhalb eines Monats in diesem Land reisen. Es darf sich dabei nicht um dasselbe Land handeln, in dem auch der Wohnsitz liegt. Das Ticket gilt auch nicht für die An- und Abreise aus einem anderen Land.

Der Global-Pass ist die klassische Variante – er gilt über diverse Ländergrenzen innerhalb Europas hinweg. Man kann sich einerseits ein Kontingent von Reisetagen (Reisetag = Tag, an dem man Zug fährt) innerhalb eines Zeitraums buchen – zum Beispiel sieben Reisetage, die innerhalb eines Monats genutzt werden können. Es gibt aber auch Tickets, die für einen bestimmten Zeitraum (bis maximal drei Monate) unbegrenztes Zugfahren an jedem Tag ermöglichen und so noch mehr Flexibilität beim Reisen bieten.

Darauf sollte man achten!

Welchen Pass man wählt, ist davon abhängig, wie lange und wohin man reisen möchte. Dafür ist es ratsam, schon vorab zu planen, wie viele Reisetage gebraucht werden – also an wie vielen Tagen man mit dem Zug fahren will. Lediglich bei Nachtzugreisen muss nur ein Reisetag aufgewendet werden.

Außerdem sollte vorab geprüft werden, ob für die ausgewählten Züge eine Reservierung nötig ist. Es kann passieren, dass das Interrail-Kontingent beliebter Strecken ausverkauft ist. Sitzplatzreservierungen sowie Reservierungen für Fahrten in Highspeed- oder in Nachtzügen kosten extra. Wer last-minute, ohne Reservierungspflicht und extra-Gebühren reisen möchte, bekommt Streckenempfehlungen von Interrail selbst.