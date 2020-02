Mit dreckiger Wäsche zum Supermarkt

Mit dm und Rewe testen gleich zwei große Handelsketten einen neuen Waschservice. Kunden können im Laden ihre Wäsche abgeben und sie beim nächsten Einkauf gewaschen und gebügelt wieder mitnehmen. Damit reagieren die Handelsketten auf die seit Jahren sinkende Zahl an herkömmlichen Textilreinigungen.

Konkurrenz für etablierte Reinigungen?

Bei Rewe läuft das Pilotprojekt in 46 Filialen im Rheinland. Kunden melden ihre Reinigung über eine App an und geben die Wäsche an der Kasse ab. Die Reinigung und der Transport der Wäsche werden von lokalen Wäschereien übernommen.

" Finanziell bleibt weniger übrig als bei Laufkundschaft, weil wir mehr Aufwand haben und mehr Service liefern ", sagt Peter Bongers. In seiner Kölner Reinigung landen täglich mehr als 30 Wäschesäcke von Supermarktkunden. Sein Umsatz steigt zwar durch den neuen Service, aber pro Wäschestück verdient er weniger als zuvor.

Drogeriekette verschickt Wäsche per Post

Die Drogeriekette dm testet gemeinsam mit Persil einen ähnlichen Service in zehn Filialen in Essen und sieben in München. Allerdings wird die Wäsche hierbei vom Drogeriemarkt per Post in eine Großwäscherei in Hannover geschickt und zurück. Wäschepakete aus Essen legen also eine Strecke von rund 520 Kilometern zurück.

Der Geschäftsführer des Deutschen Textilreinigungsverbands, Andreas Schumacher, sieht das Konzept kritisch: " Dass Pakete mit Wäsche quer durch Deutschland geschickt werden, ist nicht nur unökologisch, sondern auch nicht sinnvoll. "

Abhol- und Lieferservice von Online-Wäschereien

Tatsächlich ist der Reinigungsmarkt im Umbruch. Mit Jonny Fresh, WaschMal oder RheinWash bieten immer mehr Online-Wäschereien ihre Dienste an – mit Abholung und Lieferung frei Haus. Allerdings sind die Preise meistens höher als bei lokalen Wäschereien und beinhalten Liefergebühren oder einen Mindestbestellwert.

Solche Zusatzkosten entfallen bei der Abgabe in der Drogerie oder im Supermarkt. Mit Preisen ab 1,99 Euro für eine Hemdenreinigung liegt sich das neue Angebot innerhalb der üblichen Marktpreise. Verläuft die Testphase positiv, soll der Service auf weitere Filialen ausgeweitet werden.

Video starten, abbrechen mit Escape Wäschereinigung in Supermarkt und Drogerie. Servicezeit . . 05:51 Min. . UT . Verfügbar bis 19.02.2021. WDR. Von Philip Hinken.

Stand: 21.02.2020, 08:00