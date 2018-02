Solange Pfefferspray als "Tierabwehrspray" deklariert wird, darf es jeder besitzen. Nicht als Tierabwehrspray gekennzeichnet, benötigt man einen kleinen Waffenschein zum Mitführen. CS-Gas (Reizgas) mit Prüfzeichen darf an Personen ab 14 Jahren abgegeben werden.

Unproblematisch sind Alarmgeräte wie Pfeifen und Sirenen, die bei einem Angriff einen potenziellen Täter in die Flucht treiben sollen. Neben der klassischen Trillerpfeife gibt es auch modernere Varianten, beispielsweise ein Pieper, der sich an der Handtasche oder am Schlüsselbund befestigen lässt.