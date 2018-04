Alte Sofas versperren den Gehweg, kaputte Röhrenfernseher liegen auf Grünflächen und neben Glas- und Altpapiercontainern stapeln sich Bretter und stinkende Mülltüten: So sieht es in vielen Städten im Ruhrgebiet aus. Um das Problem in den Griff zu kriegen, haben einige Städte Apps eingeführt, mit denen man vermüllte Orte leicht melden kann. In Dortmund hat der lokale Entsorger EDG jetzt mit einer eigenen App nachgezogen, allerdings mit einigen Startschwierigkeiten.

So funktioniert die App

Mit der Dortmunder App "Dreckpetze" Müll melden

Die App "Dreckpetze" funktioniert denkbar einfach: Liegt irgendwo wilder Müll herum, schießt man mit dem Smartphone ein Foto und lädt es in der App hoch. Per GPS ermittelt die den genauen Standort. Die EDG prüft dann, ob sie selbst für die Entsorung zuständig ist. Liegt der Müll auf privatem Gelände, will sie den Verantwortlichen informieren. Ähnlich wie bei einer Paketzustellung, kann man in der App den Status der Bearbeitung nachverfolgen.

300 Meldungen in kürzester Zeit

Die "Dreckpetze" wird von den Dortmundern dankbar angenommen: Seit sie Anfang April an den Start gegangen ist, sind schon über 300 Müll-Meldungen eingegangen. Die meisten davon wurden laut App noch nicht beseitigt. Ein eigener Test zeigt, dass der angezeigte Status allerdings nicht zwingend der Realität entspricht.