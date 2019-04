Ampeln

Verwirrung über die Rechte und Pflichten von Radfahren gibt es oft an Ampeln. Grundsätzlich gilt hier entweder das spezielle Fahrradsymbol an der Ampel, oder, wenn es keines gibt, meist die Auto-Ampel. Die Fußgängerampel ist für Radfahrer nur relevant, wenn sie absteigen und das Rad über die Straße schieben. Übrigens – wer mit dem Rad bei Rot über die Ampel fährt, kann dafür einen Punkt in Flensburg bekommen.