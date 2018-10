Düsseldorf, Köln und Holzwickede haben etwas gemeinsam. Zumindest beim Blick auf die Pendlerstatistik. Sie gehören zu den Orten, in denen sich tagsüber mehr Menschen aufhalten als es Einwohner gibt.

Bei Großstädten ist das normal - viele Arbeitsplätze ziehen die Menschen aus den umliegenden Gemeinden an. So ist das auch in Holzwickede - die Arbeitsplätze gibt's hier aber weniger in der Innenstadt als vielmehr in einem Gewerbegebiet.