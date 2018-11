Teilweise mehr Geld für den ÖPNV

Ganz leicht scheint sich dieser Trend auch in der Verkehrspolitik der Städte in NRW bemerkbar zu machen, wie eine WDR-Stichprobe bei sieben Städten zeigte. Beispielsweise in Bielefeld. Dort wurde im Jahr 2017 deutlich mehr Geld in den ÖPNV gesteckt als in Straßenbau-Maßnahmen, die vor allem dem Autoverkehr zugutekommen.