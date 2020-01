Marode Eisenbahnbrücken in NRW

Traurige Berühmtheit erlangte die Brücke von Remagen. Ende des Zweiten Weltkriegs war die Eisenbahnbrücke über den Rhein zwischen US-Armee und deutscher Wehrmacht hart umkämpft. Als sie nach mehreren Sprengversuchen und Bombardements am 17. März 1945 einstürzte, riss sie mindestens 30 US-Soldaten in den Tod. Ein filmisches Denkmal wurde dem Stahlkoloss 1969 mit "The Bridge at Remagen" gesetzt.