Zulassungen verdoppelt: Mehr als 500.000 Elektroautos in NRW

Auf Nordrhein-Westfalens Straßen sind deutlich mehr Elektroautos unterwegs als je zuvor. Im Jahr 2021 seien in NRW rund 131.000 Stromer zugelassen worden und damit mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor (63.000). Insgesamt seien Anfang 2022 in NRW 506.563 Pkw mit Hybrid- oder Elektroantrieb zugelassen, teilte das Landesstatistikamt am Montag in Düsseldorf mit.