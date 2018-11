Dieselfahrverbot - die Konsequenzen für Autofahrer

Wer ist vom Fahrverbot betroffen?

Nach dem Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts dürfen ab nächsten April in Teilen von Köln und Bonn keine Diesel-Fahrzeuge mit einem Euro-4-Motor oder älter und auch keine Benziner der Klassen Euro 1 und 2 mehr fahren dürfen. Das Gericht hat in Köln sogar vorgegeben, dass sich die Verbotszone an der grünen Umweltzone orientieren soll - sie erstreckt sich also über mehr als zwei oder drei besonders belastete Straßen. Ab September gilt das Verbot dann auch für Euro 5-Motoren.