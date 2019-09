Diesel-Skandal vor Gericht

Vor- und Nachteile

Eine Einzelklage birgt ein enormes Kostenrisiko, wenn man nicht rechtsschutzversichert ist und das Geld für den Prozess zumindest vorstrecken muss. Andererseits geht es schneller: Bei der Musterfeststellungsklage wird davon ausgegangen, dass sie bis zur letzten Instanz vier Jahre dauern kann. Danach muss der Einzelne dann aber trotzdem noch selbst seine Schadenersatzansprüche einklagen. Die Individualklage dauert im Schnitt nur ein Jahr. Je länger es dauert, desto mehr verliert der Wagen an Wert. Am Ende wird die Nutzungszeit des Autos (gefahrene Kilometer etc.) in einem Urteil berücksichtigt und senkt den Schadenersatz.

Erfolgsaussichten

Eine Einzelklage kann sich tatsächlich lohnen. Zwar gewinnen nach Aussagen von VW die Autohäuser/die Konzerne meistens, das ist zumindest in NRW aber nicht der Fall. Laut Aussagen der Oberlandesgerichte Hamm, Düsseldorf und Köln gibt es keine Statistiken, aber die Tendenz zu vielen Klagerücknahmen. Heißt wohl im Klartext: es gab einen Vergleich, in dem das Autohaus dem Kunden Geld gezahlt hat, dabei wird oft Stillschweigen vereinbart. Hautsache, kein negatives Urteil für den Konzern.

Fazit

Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Die Werbekampagnen der Kanzleien mögen reißerisch wirken, die Einzelklage kann aber im Einzelfall sinnvoll sein.