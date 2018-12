RE 1 und RE 9 (Abschnitt Köln - Aachen)

Abends wird der 30-Minuten-Takt zwischen Köln und Aachen um eine Stunde verlängert.

RE 12 (Trier - Köln)

Der abendliche Sprinter des RE 12 ab Köln Messe/Deutz wird um eine Stunde vorgezogen.

RE 22 und RB 24 (Köln - Trier)

Die Halte in Lissendorf, Oberbettingen-Hillesheim, Philippsheim und Ehrang werden in Bedarfshalte umgewandelt.

RB 23 (Abschnitt Euskirchen - Bad Münstereifel)

Zwischen Euskirchen und Bad Münstereifel wird werktags ein einheitlicher 60-Minuten Takt eingeführt.

RB 24 (Köln - Trier)

Es wird eine zusätzliche Fahrt der RB 24 am Abend ab Köln Messe/Deutz angeboten. An Samstagen wird die bislang um 20:28 Uhr in Euskirchen endende RB 24 bis Kall verlängert. Zusätzlich wird der an Wochenenden und an Feiertagen eingesetzte Nachtzug der RB 24 ab Köln Messe/Deutz bis nach Kall verlängert.

RB 25 (Abschnitt Köln - Gummersbach)

Zwischen Köln-Hansaring und Gummersbach wird der 30-Minuten-Takt im Abendverkehr werktags durch eine zusätzliche Fahrt in beide Richtungen um eine Stunde verlängert, am Wochenende sogar um zwei Stunden. Samstags beginnt der Betrieb zukünftig in Dieringhausen eine halbe Stunde früher, in Gummersbach eine halbe Stunde später. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen wird eine zusätzliche Fahrt Richtung Köln abends in Dieringhausen starten, Sonntags zusätzlich am späten Morgen.

RB 27 und RE 8 (Abschnitt Mönchengladbach - Köln)

Von Köln nach Rommerskirchen gibt es im Abendverkehr täglich weitere stündliche Fahrten der RB 27. Zwischen Rommerskirchen und Mönchengladbach werden samstags stündlich neue Leistungen der RB 27 angeboten und montags bis freitags die Taktlücken geschlossen, so dass werktags zusammen mit dem RE 8 ein durchgehender Halbstundentakt entsteht.

RB 38 (Abschnitt Bedburg - Köln)

Zwei Fahrten der RB 38 von Bedburg Richtung nach Köln werden um eine halbe Stunde nach hinten verschoben und eine zusätzliche Fahrt am Abend eingerichtet. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen wird der Betriebsbeginn ab Köln Messe/Deutz um eine Stunde vorverlegt.

RB 64 (Coesfeld - Münster)

Auf der RB 64 wird eine zusätzliche Fahrt in beide Richtungen am Nachmittag angeboten.

Quelle: Deutsche Bahn