Viele verschiedene Varianten

'Begleitetes' oder 'betreutes' Reisen ist ein Oberbegriff für sehr unterschiedliche Angebote. Der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass ein Abholservice für das Gepäck und auch für den Reisenden selbst angeboten wird. Der nächste Baustein sind Begleitpersonen, die nicht nur über Land und Leute informieren, sondern sich auch persönlich um die Reisenden kümmern. Das können geschulte, ehrenamtliche Begleiter sein, etwa Rentner, die als Gegenleistung für ihre Arbeit unentgeltlich an der Reise teilnehmen. Sie sind Ansprechpartner bei Problemen aller Art, achten darauf, dass bei Gruppenreisen niemand abseits steht, oder kümmern sich um Demenzkranke oder Menschen mit leichten körperlichen Einschränkungen. Bei schwereren gesundheitlichen Problemen können die Reisenden aber auch von Pflegepersonal oder Ärzten begleitet werden, etwa wenn jemand auf den Rollstuhl angewiesen ist.

Wer sind die Anbieter?

Angeboten werden begleitete Reisen traditionell von Sozial- und Wohlfahrtsverbänden wie etwa AWO, Caritas oder DRK, sowohl auf kommunaler Ebene, als auch landesweit. In den 1970er Jahren waren das oft gezielte Angebote für Menschen mit wenig Geld, in entsprechend einfachen Hotels in Deutschland. Das hat sich geändert: Die Wohlfahrtsverbände haben heute auch attraktive Reiseziele im Ausland im Programm. Auf örtlicher Ebene organisieren zudem oft Kirchengemeinden und Vereine gemeinsame Reisen, bei denen auch Nichtmitglieder willkommen sind. Immer öfter spezialisieren sich aber auch kommerzielle Anbieter auf dieses Segment. Ihre Angebote laufen dann meist eher unter dem Begriff 'Komfort-Reisen'.

Und die Preise?

Gerade die Wohlfahrtsverbände bieten begleitete Gruppenreisen oft sehr günstig an. Sowohl Reisen innerhalb Deutschlands, als auch Urlaub in Spanien oder Italien sind dort häufig für wenige hundert Euro zu haben. Begleitete Fernreisen sind natürlich deutlich teurer. Ausschlaggebend für den Preis ist – neben dem Reiseziel – vor allem das mitgebuchte Betreuungspaket. Die 'Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen' (BAGSO) beobachtet, dass ältere Menschen heutzutage eher als früher bereit sind, für eine Traumreise tiefer in die Tasche zu greifen. Das sagte uns BAGSO-Sprecherin Ursula Lenz: "Oft wird das auch von den Kindern unterstützt, die sagen: Für uns musst du nicht sparen, gönn dir auch mal eine schöne Reise! Wenn du dann richtig gut begleitet und versorgt bist, dann bin auch ich als dein Kind beruhigt."