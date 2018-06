Klein – aber teuer

Je kleiner die Dose, desto teurer ist – bezogen auf die Menge – der Inhalt. 100 ml Cola aus der Mini-Dose kosten mehr als das Doppelte als 100 ml aus der Ein-Liter-Flasche. Bei Chips sieht es ähnlich aus. Neben der klassischen 175-Gramm-Tüte sieht man immer mehr Chips-Sorten auch in 50-Gramm-Tüten oder gar in 30-Gramm-Tütchen – beispielsweise Funny-Frisch ungarisch. Hier ist der Preis pro 100 Gramm Inhalt bei den Kleinsttüten ebenfalls mehr als doppelt so hoch wie bei den Standardtüten.

Nutella gibt es im Supermarkt in Mini-Gläsern mit nur 25 Gramm Inhalt. Daneben findet man auch große Gläser mit 825 Gramm Inhalt. Für dieselbe Menge bräuchte man also 33 Mini-Gläser. Während das große Glas 3,79 Euro kostet, kommt man bei den 25-Gramm-Gläsern bei einem Preis von 0,99 Euro pro Stück auf fast 33 Euro. Damit hätte man hast 29 Euro mehr bezahlt. Die Mini-Gläser sind also extrem teuer. Für dieselbe Menge bezahlt man mehr als das Achtfache.