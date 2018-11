Test: Wie sicher sind Kerzen?

Zum Jahresende brennt es in deutschen Haushalten doppelt so häufig, wie im Frühjahr oder Herbst. Ende 2016 entstanden durch ca. 11.000 Brände Schäden in Höhe von rund 28 Millionen Euro, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft mitteilt. Verursacht durch Kerzen und Co.