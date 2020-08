Mehr als 35 Grad kann es am Wochenende in NRW werden. Das sorgt bei vielen Menschen für Freude - kann aber auch gefährlich sein. Zum Beispiel für Kinder oder Hunde, die in Autos in der prallen Sonne zurückgelassen werden.

Warum ist die Gefahr im Auto so groß?

Viele unterschätzen den Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen. Parkende Autos, die in der Sonne stehen, heizen sich in kurzer Zeit auf. Wenn es außerdem keine Frischluft gibt, kann das für Kinder schnell lebensbedrohlich werden. Und selbst Fahrzeuge, die im Schatten stehen und das Fenster einen Spalt weit geöffnet haben, können heiß und damit zur Gefahr werden.

Kann ich mein Kind nicht mal für ein paar Minuten im Auto zurücklassen?

Nein. Selbst der vermeintlich schnelle Gang zum Bäcker, in den Supermarkt oder in die Tankstelle an der Raststätte kann gefährlich für die zurückgelassenen Kinder sein. Forscher aus den USA haben eine Untersuchung zur Hitzeentwicklung im Auto gemacht: Ist es draußen 35 Grad, also ähnlich warm wie am Wochenende in NRW, steigt die Temperatur in einem parkenden Auto schon nach zehn Minuten auf deutlich mehr als 40, nach einer halben Stunde sogar auf mehr als 50 Grad.

Warum ist das für Kinder gefährlicher als für Erwachsene?

Das hat zwei Gründe: Erstens können Kinder mehr Wärme aufnehmen, zweitens weniger abgeben, weil sie weniger Körperoberfläche haben und entsprechend weniger schwitzen können. Ihre Körper heizen sich also schneller und mehr auf als bei Erwachsenen.

Was soll ich tun, wenn ich ein Kind in einem geschlossenen, geparkten Auto sehe?

Kontakt herstellen. Prüfen Sie, ob das Kind ansprechbar ist. Ist das so, versuchen Sie, die Eltern ausfindig zu machen und bitten Passanten um Hilfe. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Feuerwehr oder Polizei. Dort erhalten Sie Tipps.

Was, wenn das Kind schon gar nicht mehr reagiert?

Wählen Sie sofort den Notruf (112). Sollten Sie sogar eine akute Notlage feststellen, schlagen Sie eine Scheibe des Autos ein. Passen Sie aber erstens darauf auf, dass das Kind nicht durch die Scherben verletzt werden kann. Zweitens sollten Sie einen Zeugen dafür haben, dass die Situation für das Kind wirklich lebensbedrohlich war. Nur dann können Helfer nicht wegen Sachbeschädigung belangt werden.

Was passiert danach?

Wird ein Kind aus dem aufgeheizten Auto befreit – sei es von den zurückgekehrten Eltern oder von einem Passanten, der die Scheibe eingeschlagen hat –, muss das Kind sofort in den Schatten gebracht und mit Wasser versorgt werden. Zudem sollte es durch feuchte Tücher gekühlt werden.

Was ist bei Tieren zu beachten?

Da sieht es ähnlich aus. Immer wieder kommt es vor, dass Hunde beim Einkaufen im Auto gelassen werden, weil man sie nicht mit in Geschäfte wie Supermärkte nehmen darf. Das Problem ist: Hunde können nicht schwitzen, sondern nur hecheln. Wird es im Auto aber schnell warm, gilt dasselbe wie bei Kindern: Prüfen, ob der Hund noch auf einen reagiert und ihn möglichst schnell ins Kühle bringen und mit Wasser versorgen. Im Zweifel einen Tierarzt verständigen.

Stand: 07.08.2020, 12:01