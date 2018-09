Wie laut und wie lang? Musikinstrumente im Mehrfamilienhaus

Musikverbot in Mietvertragen unzulässig

Oft helfen Klauseln im Mietvertrag oder in der Hausordnung auch, wie lange und zu welchen Zeiten musiziert werden darf. Generelle Einschränkungen auf beispielsweise vier Stunden am Tag sind erlaubt. Ein generelles Verbot von Musikinstrumenten ist jedoch unzulässig. Einschränkungen gelten vor allen in Bereichen, wo kranke oder ältere Menschen wohnen und mehr Ruhe als üblich brauchen.

Der BGH entscheidet

Ein Augsburger Berufsmusiker soll nach einem Urteil des Landgerichts maximal zehn Stunden in der Woche auf dem Dachboden seines Hauses Trompete spielen dürfen. Dagegen hat er Revision eingelegt, über die der Bundesgerichtshof (BGH) am Freitag (28.09.2018) verhandelt. Der Musiker sieht sich in der Entfaltung seiner Persönlichkeit eingeschränkt. Der BGH muss nun entscheiden, wie viele Stunden Profi-Musiker am Tag in ihrer Wohnung "Lärm" machen dürfen.