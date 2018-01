Im Trend liegen weiterhin Algen. Sie kommen in Massen vor und gelten als anspruchslos. Zudem bauen sie Kohlendioxid in Sauerstoff um. Inzwischen gibt es die Alge nicht mehr nur als Salat. Auf der Grünen Woche ersetzt sie beim Backen sogar Butter und Ei - in Pulverform.