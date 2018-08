Süße und klebrige Getränke – wieviel Zucker ist gesund?

Süße Getränke empfinden wir als besonders schmackhaft. Schon im Mutterleib reagiert der Embryo auf Süßes. Je süßer das Fruchtwasser, desto häufiger wird das Fruchtwasser geschluckt. Bittere Stoffe hingegen lösen Unbehagen aus.

Zu viel Zucker ist ungesund

Wissenschaftliche Studien belegen einen direkten Zusammenhang zwischen Zucker und Karies. Weitere Studien belegen, dass ein zu starker Zuckerkonsum Einfluss auf die Entwicklung von Übergewicht hat. Die WHO empfiehlt sechs Teelöffel freien Zucker pro Tag. Zu „freiem“ Zucker zählen Glucose, Fructose sowie der ganz normale Haushaltszucker. Die Tagesdosis entspricht in etwa 200 ml Limonade – also nur einem Glas.