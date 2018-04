Höheres Infektionsrisiko in Süddeutschland

Ein Infektions-Risiko für FSME besteht vor allem in den südlichen Bundesländern: Neben Bayern und Baden-Württemberg sind auch Teile von Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und des Saarlands betroffen. Aber auch in Urlaubsländern, wie Österreich, Kroatien, dem Baltikum und den Küstengebieten Skandinaviens tragen Zecken den FSME-Virus in sich.