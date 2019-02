Vitamin-D-Präparate: Mangel oder Masche?

Solarien helfen nicht

Die künstliche Sonne der Solarien ist keine Lösung: Die meisten Lampen in Solarien machen zwar braun, bringen für die körpereigene Vitamin-D-Herstellung aber gar nichts. Dagegen ist die Gefahr von Hautkrebs hoch.

Essen ist auch keine Lösung. Um genug Vitamin D zu produzieren, müsste man jeden Tag kiloweise fetten Lachs oder Aal zu sich nehmen. Selbst literweise Lebertran würde nicht ausreichen.

Keine Selbstmedikation!

Ob man an einem Vitamin-D-Mangel leidet oder nicht, kann mit einem einfachen Bluttest herausgefunden werden. Diesen müssen die meisten Patienten allerdings aus eigener Tasche bezahlen, der Test kostet um die 30 Euro.

Zuviel Vitamin D kann schaden

Wer einen ernsthaften Mangel feststellt, sollte zusätzliche Vitamine schlucken. Aber bitte keine Selbstmedikation! Die Einnahme sollte mit dem Arzt besprochen werden. Eine Überdosierung von Vitamin D kann gesundheitsgefährdend sein und zu Nierenschäden führen.

Tipps: Wie man den Vitamin-D-Speicher wieder auffüllt

Was man auf jeden Fall tun kann: Ab April Sonne tanken und den Speicher für den nächsten Winter auffüllen. Dabei sollte für einige Zeit die Sonnencreme weggelassen werden. Achtung: Auch normale Gesichtscremes haben in vielen Fällen einen UVB-Schutz. Die Faustregel: 5 bis 25 Min pro Tag Gesicht, Hände und Teile von Armen und Beinen in die Sonne halten. Nach spätestens 30 Minuten Sonnenanbeterei hat die Haut genug UVB-Strahlen für die Vitamin-D-Produktion aufgenommen. Das tut gut und ist völlig kostenlos.

