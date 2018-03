Übergewicht - wie kann man es messen?

59 Prozent der Männer und 37 Prozent der Frauen sind hierzulande übergewichtig. In der Altersklasse der Berufstätigen ist das Dicksein keine Ausnahme mehr, sondern Normalzustand. Um Übergewicht zu bemessen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Der Body-Mass-Index ( BMI )

Der BMI setzt Körpergröße und Gewicht ins Verhältnis: . Er berechnet sich aus dem Körpergewicht (kg) dividiert durch das Quadrat der Körpergröße (m²).

Die Weltgesundheits-Organisation WHO stuft einen Menschen als normalgewichtig ein, wenn sich sein Ergebnis zwischen 18,5 bis 23,9 befindet. Dabei wird allerdings weder der Anteil von Fett und Muskeln berücksichtigt, noch wird erfasst, wo das Fett am Körper sitzt.

Der Taille-Hüft-Quotient (THQ)

Der Taille-Hüft-Quotient bemüht sich dagegen explizit, das kritische Bauchfett einzubeziehen. Denn für die Gesundheit spielt es eine Rolle, an welchen Stellen das Fett sitzt.

Dabei wird der Taillenumfang (etwa in Nabelhöhe) durch den Umfang der Hüfte (an der breitesten Stelle) dividiert. Je größer der Quotient, desto mehr Fett sitzt am Bauch. Man spricht dann vom sogenannten Apfeltyp. Bei Menschen, die zum Birnentyp zählen, also mit einem niedrigeren THQ, verteilt sich das Fett eher auf den Hüften, Schenkeln und am Po.

Überschreitet der Wert bei Frauen 0,85 und bei Männern 1,0, sprechen Ernährungswissenschaftler von einem bauchbetonten Übergewicht. Nach Ansicht der Experten steigt mit dem Bauchfett das Risiko für Herzleiden. Der Taille-Hüft-Quotient ist aufgrund der Vernachlässigung des restlichen Körpers aber alleine nicht ausreichend für eine genaue Einschätzung.

Die Körperfettwaage

Der Körperfettwaage liegt das sogenannte Bioimpedanz-Verfahren zugrunde: Dabei fließt ein schwacher, nicht spürbarer Strom durch den Körper. Es ergeben sich unterschiedliche Widerstände, die das Gerät erfasst, da Fett schlechter leitet als Muskelmasse. Zusammen mit Alter, Geschlecht und Größe errechnet die Waage den Fett- und Muskelanteil.

Nachteil: Die Stromschläge erfassen nicht den gesamten Körper und somit auch nicht die Gesamtverteilung an Muskeln und Fett.

Die ärztliche Untersuchung zur Sicherheit

Wer es also genau wissen will, muss sich beim Arzt messen lassen. Diese Untersuchung wird nicht von den Krankenkassen übernommen. In der Regel reicht es, die Fettdepots und speziell das Bauchfett genau im Auge zu behalten. Wenn der Speck stetig zunimmt, ist es höchste Zeit, mit Sport, gesunder Ernährung und Nahrungspausen entgegenzuwirken.